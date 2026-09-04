Marchegiani: «Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto un gesto distensivo da parte della società»

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentato, ha analizzato l’attuale momento della Lazio in un’intervista al “Corriere dello Sport”. Le dichiarazioni

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha parlato nel corso di un’intervista a Il Corriere dello Sport della Lazio, soffermandosi sulle proteste della piazza contro Lotito. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

ANNI 2000 E RAPPORTO TIFOSI – «Ma no, lì avevo sicuramente preso! Quello scudetto è una vittoria di tutti, certo, ma soprattutto nostra. Sono felice se i tifosi pensano che io ho dato qualcosa ma sono convinto di aver più avuto da loro, dal loro affetto: mi sento in debito».

ROMANE A PUNTEGGIO PIENO – «La Roma è la principale antagonista dell’Inter quest’anno. E la Lazio mi ha stupito: buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine. La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran

colpo».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Da calciatore avere un ambiente polemico non aiuta ma ognuno ha sue ragioni. Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto

che prima o poi ci sia un gesto distensivo da parte della società».

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