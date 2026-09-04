Lazio, ancora flop in campagna abbonamenti: solo 4.200 tessere rinnovate

Lazio, la campagna abbonamenti continua a rivelarsi un autentico flop in questo inizio di stagione: solo 4.200 tessere rinnovate

La riapertura dei botteghini non scuote l’ambiente biancoceleste. La seconda fase della campagna abbonamenti Lazio sta restituendo un bilancio amaro e deludente per le casse della società e per la cornice di pubblico dello Stadio Olimpico. Nonostante gli accorati inviti degli ultimi giorni, la risposta dei tifosi capitolini rimane estremamente fredda.

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I numeri sconfortanti della campagna abbonamenti Lazio

A una settimana dal termine della finestra promozionale e a quattro giorni dal nuovo via, le cifre dipingono un quadro critico. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il totale delle tessere sottoscritte finora non va oltre quota 4.200. I ritmi di vendita sono del tutto insufficienti per cambiare l’inerzia della stagione e preannunciano spalti semideserti per i prossimi impegni casalinghi.

I ritmi di vendita nella campagna abbonamenti Lazio

Anche in assenza di comunicati ufficiali rilasciati dal club guidato dal presidente Claudio Lotito, i conti risultano chiari. In questo secondo ciclo di riapertura, la media si attesta intorno ai 50 abbonamenti staccati al giorno. Una tabella di marcia decisamente ridotta che evidenzia lo scetticismo e la disaffezione di gran parte del tifo organizzato e dei sostenitori occasionali.

Il dato record negativo per la campagna abbonamenti Lazio

Il bilancio attuale assume contorni storici per la società romana. Le 4.200 tessere registrate rappresentano infatti il punto più basso toccato dall’intero percorso dirigenziale di Claudio Lotito. Senza una netta inversione di tendenza nei prossimi sette giorni, la stagione si prospetta complessa anche sul piano del calore e del sostegno dagli spalti.