Rinnovo Cataldi, scaramucce con Lotito! Fondamentale l’apporto dell’agente Riso: il retroscena

Rinnovo Cataldi, ci sarebbero state delle frizioni con Claudio Lotito: fondamentale l’apporto dell’agente Riso. Il retroscena

Il futuro di Danilo Cataldi in maglia biancoceleste continua a far discutere. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina e il successivo rientro a Roma, rivelatosi fondamentale per le tesi tattiche di Maurizio Sarri, la permanenza del centrocampista alla Lazio presenta ancora elementi di tensione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito non avrebbe dimenticato del tutto le vicende che avevano condotto all’allontanamento temporaneo del giocatore verso Firenze.

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Le frizioni con Lotito e la situazione di Danilo Cataldi

Ad un solo anno dalla scadenza dell’accordo contrattuale, il prolungamento dell’ingaggio rischiava teoricamente di finire in stand-by. I trascorsi tra la presidenza e il centrocampista romano pesano ancora, ma la volontà di dare continuità al progetto tecnico impone una riflessione profonda sui pilastri dello spogliatoio.

Il ruolo dell’agente per il rinnovo di Danilo Cataldi

A sbloccare la situazione in favore del giocatore è la figura del suo procuratore, Beppe Riso. L’agente vanta un solido rapporto con la dirigenza capitolina, ulteriormente rafforzato dalle recenti operazioni di mercato che hanno portato a Formello elementi del calibro di Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, oltre alle gestioni di Nicolò Rovella e dello stesso numero 32. Questo credito d’influenza garantisce stabilità alle trattative per la firma.

Le sirene estere e le condizioni fisiche di Danilo Cataldi

Nonostante le indiscrezioni provenienti dai media olandesi circa un interessamento dell’Ajax, l’intesa per il prolungamento non appare a rischio. Come sottolinea Il Messaggero, i rumor di mercato spaventano persino meno rispetto al percorso di riabilitazione dall’intervento al pube che il mediano sta affrontando per tornare al massimo della condizione.