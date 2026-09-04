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Calciomercato Lazio: le occasioni tra gli svincolati per completare la rosa. Diversi i nomi sui taccuino di Fabiani
Calciomercato Lazio, sono diversi i nomi sul taccuino di Angelo Fabiani nel mercato degli svincolati. I dettagli
Con la conclusione della sessione estiva di trasferimenti, l’attenzione della dirigenza biancoceleste si sposta sulle opportunità a parametro zero. La Lazio valuta profili di spessore internazionale per colmare le ultime lacune e rinforzare l’organico a disposizione dello staff tecnico. Restano vive diverse piste d’alto livello.
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Difesa e svincolati Lazio: le opzioni Alaba e Diogo Leite
Per il reparto arretrato si monitorano diverse piste: dal ritorno di fiamma per Diogo Leite, reduce dall’esperienza all’Union Berlino e che nella Capitale ritroverebbe il compagno di reparto Doekhi. Da non esclude la pista, seppur difficilissima per gli elevati costi dell’ingaggio, che porta ad Alaba, apprezzato per la sua versatilità tattica e il bagaglio d’esperienza che rappresenterebbero un innesto di assoluto valore per la retroguardia.
Centrocampo e svincolati Lazio: il profilo di Brozovic
I movimenti non riguardano solo la linea difensiva. Occhi puntati sulla mediana: spunta la suggestione Marcelo Brozovic, apprezzato per la sua visione di gioco e l’abilità nella gestione dei tempi della manovra che offrirebbero nuova qualità in cabina di regia, garantendo un’alternativa di grande affidamento in mezzo al campo a Rovella, Frattesi e Taylor. Operazione low cost molto difficile per le elevate richieste economiche.
Attacco e svincolati Lazio: pista Icardi ancora aperta
Nonostante le recenti difficoltà e un iniziale rifiuto, non si spegne l’interesse per Mauro Icardi. L’attaccante argentino rimane un profilo seguito con attenzione per potenziare il reparto avanzato, ma restano vive le sirene della Spagna.
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