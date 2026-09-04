Biglietti Lazio Milan, al via la vendita dei ticket per la sfida all’Olimpico. I dettagli

Biglietti Lazio Milan, al via la vendita dei ticket per la sfida dell’Olimpico in programma sabato 12 settembre alle 18

Si accendono i riflettori sulla grande sfida di Serie A Enilive tra Lazio e Milan, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. La società biancoceleste ha ufficializzato le modalità di acquisto dei tagliandi attraverso una nota firmata dalla S.S. Lazio: «La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di giovedì 3 settembre, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Milan».

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Fasi di vendita e prelazione per i biglietti Lazio-Milan

La vendita dei biglietti Lazio-Milan si articola in diverse fasi. Dalle ore 16:00 di giovedì 3 settembre fino alle 23:59 di domenica 6 settembre è attiva la prelazione dedicata agli abbonati Aquilotto Under 14, i quali potranno confermare il proprio posto al costo di 10 €. La vendita libera sui posti rimasti disponibili prenderà il via alle ore 10:00 di lunedì 7 settembre sia online sul circuito Vivaticket sia nei punti vendita autorizzati. Per il settore ospiti, la vendita parte invece venerdì 4 settembre alle 12:00.

Modalità di acquisto e settori riservati per i biglietti Lazio-Milan

Per quanto riguarda i biglietti Lazio-Milan, la società ricorda che le tariffe agevolate per Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella con accompagnatore sono acquistabili esclusivamente presso i negozi Lazio Style 1900. Inoltre, i possessori delle tessere Millenovecento o Eagle potranno richiedere il caricamento digitale del titolo d’ingresso sulla propria card. In fase di vendita libera ciascun acquirente potrà comprare fino a un massimo di quattro tagliandi.

Informazioni di servizio e varchi d’accesso per i biglietti Lazio-Milan

L’accesso allo stadio richiedere l’esibizione di un documento d’identità in originale, anche per i minorenni. I cancelli e i varchi d’accesso ai singoli settori saranno presidiati secondo le consuete indicazioni: Piazza Piero Dodi per Curva Nord e Distinti, Piazza Lauro De Bosis per Tribuna Tevere e Via dei Gladiatori per la Tribuna Monte Mario. Il giorno della gara, dalle ore 14:00, sarà attivo lo sportello biglietteria presso Via Nigra per l’assistenza.

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