Riso (agente Frattesi e Pinamonti): «Passaggio alla Lazio? È stato un momento importante per entrambi»

Beppe Riso, agente di Frattesi e Pinamonti, ha parlato del passaggio dei suoi due assisti alla Lazio in questa sessione di mercato

Il recente calciomercato ha regalato colpi di scena di primaria importanza per le ambizioni biancocelesti. In un’intervista concessa ai taccuini di Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso ha ripercorso le principali tappe estive dei propri assistiti. Tra i movimenti più rilevanti spiccano i trasferimenti nella Capitale del centrocampista Davide Frattesi, arrivato dall’Inter, e dell’attaccante Andrea Pinamonti.

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La scelta di carriera di Frattesi e il passaggio in biancoceleste

L’operazione che ha portato il mediano romano a vestire la maglia delle Aquile risponde a un preciso desiderio di rilancio e centralità all’interno dello scacchiere tattico. Come evidenziato dal suo procuratore Giuseppe Riso durante l’intervista a Tuttosport, la motivazione del giocatore è stata determinante: «Frattesi e Pinamonti alla Lazio? È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più».

La voglia di riscatto di Andrea Pinamonti e la sfida romana

Anche la scelta della punta guarda alla ricerca di nuove responsabilità e continuità. Il procuratore Giuseppe Riso ha chiarito le dinamiche del trasferimento: «Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante».

Il progetto tattico e l’impatto dei nuovi innesti su Davide Frattesi e squadra

L’arrivo di due profili di tale spessore garantisce qualità e carisma alla rosa capitolina. L’integrazione di Davide Frattesi in mediana e di Andrea Pinamonti in avanti offre nuove soluzioni strategiche per affrontare con ambizione sia il campionato che le competizioni europee.