Romagnoli Al Sadd, il difensore ha rinunciato a tre mensilità per volare in Qatar: il retroscena

Romagnoli Al Sadd, nuova avventura per il difensore che ha rinunciato a tre mensilità per volare in Qatar. Il clamoroso retroscena

Un terremoto improvviso scuote il mercato biancoceleste. L’addio si è consumato nel giro di poche ore, trasformando un malumore latente in un trasferimento lampo destinato a far discutere tifosi e addetti ai lavori.

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena di mercato su Mandas. Ufficiale Romagnoli all’Al-Sadd

Le cifre dell’addio alla Lazio: ingaggio d’oro e rinunce

Come rivelato da Alfredopedulla.com, la Lazio incasserà un indennizzo di circa tre milioni di euro per liberare il giocatore. Alessio Romagnoli garantirà alle sue tasche circa venti milioni di euro fino al 2030. Per ottenere la fumata bianca, l’ex capitano del Milan ha dovuto rinunciare a tre mensilità arretrate, somma che gli verrà coperta dal suo nuovo club qatriota.

Tensione e retroscena dietro l’addio alla Lazio

Il sacrificio economico preteso dal club per concedere il placet confermano che il legame tra le parti fosse ormai giunto al capolinea. Nonostante le ruggini interne e le divergenze gestionali, il comportamento di Alessio Romagnoli è sempre stato impeccabile. Un addio inevitabile che segna la fine di un’era per la retroguardia capitolina.