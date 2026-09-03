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Ora è anche ufficiale! Romagnoli è un nuovo giocatore dell’Al-Sadd: la nota del club

Published

15 ore ago

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Romagnoli 2 1

E’ stata stilata l’ufficialità in merito ad Alessio Romagnoli! Il difensore si lega ai colori dell’Al-Sadd: il comunicato

Si chiude ufficialmente l’esperienza di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio! Il difensore classe 1995 lascia il club capitolino dopo l’accordo raggiunto con l’Al-Sadd, che ha definito il trasferimento del centrale italiano rendendo effettivo il suo arrivo. La società biancoceleste ha comunicato la cessione attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, mettendo fine a una storia iniziata nell’estate del 2022. Romagnoli conclude così il suo percorso alla Lazio, squadra di cui è stato anche capitano e punto di riferimento del reparto arretrato. Ora per il calciatore si apre una nuova avventura professionale in Qatar. Vi riportiamo di seguito la nota:

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NOTA«La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club. 

S.S. Lazio announces the permanent transfer of football player Alessio Romagnoli to Al Sadd Sports Club».

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