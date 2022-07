Marcelo Lazio, l’intermediario Quadri: «Roma piazza gradita»

Stefano Quadri, agente Fifa e membro dell’entourage di Marcelo, ha parlato dell’ipotesi Lazio, circolata nella giornata di ieri

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva:

«Marcelo è stato proposto alla Lazio. Lui verrebbe a Roma con grande entusiasmo. Aspettiamo una chiamata dalla società in modo da poter iniziare una trattativa. Ha altre due offerte, ma da un campionato non al livello della Serie A. La certezza è che sta tornando dalle vacanze e in 10 giorni prenderà una decisione sul suo futuro».