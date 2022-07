Marcelo alla Lazio, pazza idea di calciomercato: il giocatore è stato proposto ma Lotito al momento prende tempo e riflette

La pazza idea di calciomercato nata negli ultimi giorni prende forma: Marcelo è stato proposto alla Lazio. Come spiega Gazzetta.it, la trattativa è ferma e non è ancora partita ma potrebbe accendersi da un momento all’altro.

Il brasiliano – attualmente svincolato dopo una vita passata al Real Madrid a sollevare coppe – avrebbe già detto sì al progetto biancoceleste, intrigato da un’esperienza in Italia ed intenzionato a non svernare in posti campionati esotici. Il quantitativo di esperienza e leadership che potrebbe portare al servizio di Maurizio Sarri è altissimo, senza contare il prestigio che un giocatore del genere porterebbe nella rosa biancoceleste. I tifosi sui social sono già scatenati, mente Lotito riflette e prende tempo valutando i pro e i contro dell’operazione.