Il Maradona è diventato un fortino biancoceleste! Gattuso cerca la sesta vittoria esterna e un record storico – Lazio News 24

Napoli Lazio, i numeri sorridono ai biancocelesti: quattro successi consecutivi in casa degli azzurri e cinque trasferte vinte su cinque in campionato. La squadra di Gattuso può raggiungere un traguardo mai centrato da nessun altro club per tre volte

Ci sono trasferte che, almeno sulla carta, dovrebbero rappresentare un ostacolo particolarmente complicato. E poi ci sono i numeri, capaci di raccontare una storia diversa. Per la Lazio, il campo del Napoli è diventato negli ultimi anni un terreno sorprendentemente favorevole: i biancocelesti hanno vinto le ultime quattro sfide di campionato disputate in casa dei partenopei. Un precedente incoraggiante per la formazione di Gennaro Gattuso, che arriva al prossimo confronto con un altro dato impressionante: cinque vittorie nelle prime cinque trasferte stagionali.

Napoli Lazio, quattro vittorie consecutive al Maradona: un incubo per gli azzurri

Il dato più sorprendente riguarda proprio i precedenti giocati a Napoli. La Lazio ha conquistato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro gli azzurri, infliggendo ai partenopei la loro più lunga serie di sconfitte casalinghe consecutive contro una singola avversaria nella competizione.

Un ribaltamento rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti, quando affrontare il Napoli rappresentava spesso un problema per i biancocelesti.

Allargando lo sguardo alle ultime sette sfide di campionato, la Lazio ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Per comprendere quanto sia cambiato il confronto basta osservare il bilancio precedente: nelle 24 partite ancora antecedenti, i capitolini avevano raccolto appena quattro successi, accompagnati da tre pareggi e ben 17 sconfitte. Inoltre, nelle ultime sette gare contro il Napoli, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata in quattro occasioni.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Napoli Lazio, Gattuso insegue la sesta vittoria consecutiva in trasferta

Il rendimento lontano dall’Olimpico rappresenta una delle principali ragioni del primato della Lazio. La squadra di Gattuso ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A, riuscendo a conquistare il massimo dei punti disponibili fuori casa. Un percorso che potrebbe diventare ancora più significativo proprio contro il Napoli.

L’ultima formazione capace di vincere le prime sei partite esterne di una stagione di Serie A è stata l’Inter nel 2019/20. La Lazio, dunque, ha l’occasione di eguagliare una partenza che manca da sette stagioni, ma il traguardo avrebbe anche un valore storico specifico per il club.

Napoli Lazio, un record mai raggiunto tre volte nella storia della Serie A

In caso di successo contro il Napoli, la Lazio diventerebbe la prima squadra nella storia della Serie A a vincere le prime sei trasferte stagionali in tre campionati differenti.

I biancocelesti avevano già raggiunto questo risultato nelle stagioni 2002/03 e 2017/18. La prima appartiene alla Lazio allenata da Roberto Mancini, mentre la seconda risale alla gestione di Simone Inzaghi. Due annate molto diverse, accomunate però da una partenza eccezionale lontano dallo Stadio Olimpico.

Adesso potrebbe aggiungersi anche la Lazio di Gattuso, che ha costruito il proprio primo posto attraverso un rendimento esterno fin qui impeccabile.

Nella graduatoria delle serie di vittorie consecutive attualmente aperte in trasferta contro singole avversarie, quella contro il Napoli è inoltre una delle più lunghe per i capitolini: quattro successi, come contro il Genoa, alle spalle soltanto dei sei ottenuti contro l’Empoli.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Napoli Lazio, pochi recuperi offensivi ma gli azzurri producono più tiri

C’è anche un particolare statistico che riguarda il modo in cui le due squadre riescono a creare occasioni dopo aver riconquistato il pallone in avanti. La Lazio ha effettuato 50 recuperi offensivi in questo campionato. Soltanto Cagliari (48), Parma (46) e Napoli (42) ne hanno registrati meno.

Il Napoli, però, è riuscito a ricavare 10 conclusioni da queste situazioni, contro le appena quattro dei biancocelesti, ultimi in Serie A per tiri generati dopo una riconquista offensiva. Una differenza che potrebbe pesare nelle fasi in cui le due squadre proveranno ad aggredire la costruzione avversaria.

Gli azzurri hanno mostrato maggiore capacità di trasformare questi recuperi in occasioni di tiro, mentre la Lazio ha trovato altre strade per costruire il proprio rendimento offensivo. La sfida del Maradona metterà quindi di fronte due formazioni che condividono una statistica particolare, ma che hanno sfruttato in maniera diversa le opportunità nate dalla riconquista del pallone.

Per Gattuso, intanto, l’obiettivo immediato è prolungare una serie esterna perfetta. La Lazio arriva a Napoli con 28 punti, 24 gol segnati e appena otto subiti. Se riuscisse a vincere ancora, non conquisterebbe soltanto tre punti preziosi per la classifica: entrerebbe anche in una pagina della storia del campionato italiano che nessun’altra società è riuscita finora a scrivere per tre volte.