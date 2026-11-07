Isaksen dalla panchina alla fascia di capitano! Gattuso: «Penso che sceglierò lui»

Lazio, Gennaro Gattuso indica Gustav Isaksen come possibile capitano: il danese ha conquistato la fiducia del tecnico dopo un inizio complicato e quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A

Da riserva a possibile capitano della Lazio nel giro di poche settimane. La stagione di Gustav Isaksen continua a regalare sorprese e stavolta a certificare la sua crescita è direttamente Gennaro Gattuso. L’allenatore biancoceleste, intervenuto sul tema della fascia di capitano, ha indicato proprio l’esterno danese come il principale candidato a indossarla. Una scelta che racconta quanto siano cambiate le gerarchie rispetto all’inizio del campionato, quando Isaksen era costretto a inseguire una maglia da titolare.

Lazio, Gattuso indica Isaksen come capitano: le parole del tecnico

La risposta di Gattuso è stata breve, ma particolarmente significativa. Interrogato sulla scelta del capitano, l’allenatore ha fatto il nome del giocatore che, nelle ultime settimane, si è preso la scena nell’attacco biancoceleste.

Queste le sue dichiarazioni:

«Ad oggi i numeri dicono che sarà Isaksen e penso che sceglierò lui».

Non si tratta ancora di un’assegnazione definitiva della fascia, ma l’indicazione dell’allenatore è piuttosto chiara. A colpire è soprattutto il riferimento ai numeri. Gattuso sembra voler premiare il rendimento del danese, riconoscendogli un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. Per Isaksen sarebbe un ulteriore passo avanti in una stagione cominciata in maniera molto diversa.

Lazio, Isaksen dalla panchina alla svolta con la Danimarca

All’inizio del campionato, Isaksen non figurava tra i titolari abituali della Lazio. Gattuso aveva preferito altre soluzioni offensive, lasciando al danese il compito di convincerlo attraverso gli allenamenti e le occasioni a disposizione. La svolta è arrivata durante la sosta per le Nazionali di ottobre.

Con la maglia della Danimarca, l’esterno biancoceleste si è reso protagonista di prestazioni particolarmente convincenti, impreziosite da un gol, un assist e un calcio di rigore procurato.

Tre episodi che hanno accompagnato il suo ritorno a Formello, dove Gattuso ha deciso di concedergli maggiore spazio. Da quel momento, Isaksen ha progressivamente conquistato una posizione stabile nel tridente offensivo. E soprattutto ha cominciato a segnare con una frequenza che non aveva mai raggiunto nella sua esperienza italiana.

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Lazio, quattro gol nelle ultime cinque presenze: Isaksen ha convinto Gattuso

Il rendimento recente spiega perché Gattuso abbia deciso di puntare con tanta convinzione sull’ex Midtjylland.

Quattro reti nelle ultime cinque presenze in Serie A, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 29 partite di campionato.

Un cambiamento evidente per un calciatore che, nelle prime due stagioni in biancoceleste, aveva alternato prestazioni incoraggianti a periodi nei quali faticava a trovare continuità sotto porta.

Adesso il danese è già a una sola rete dal proprio record personale in Serie A, stabilito nella stagione 2025/26 con cinque gol in trenta presenze.

Ma il suo contributo non si esaurisce nelle marcature. Anche nell’ultima vittoria contro il Cagliari, Isaksen ha partecipato all’azione dalla quale è nato il gol decisivo di Andrea Pinamonti, confermando la propria importanza nello sviluppo offensivo della squadra.

Lazio, la fascia a Isaksen sarebbe il premio per una crescita inattesa

L’eventuale scelta di affidare la fascia a Isaksen avrebbe un significato particolare. Soltanto poche settimane fa, il danese doveva ancora conquistarsi un posto nell’undici iniziale. Adesso viene indicato dal suo allenatore come il possibile riferimento della squadra anche dal punto di vista della rappresentanza in campo.

Una trasformazione che racconta qualcosa anche del metodo di Gattuso: le gerarchie possono cambiare rapidamente quando un calciatore riesce a sfruttare le proprie opportunità.

Il tecnico non ha ancora annunciato una decisione definitiva, ma le sue parole rappresentano già un riconoscimento importante. Per Isaksen, che si era presentato alla Lazio nell’estate del 2023 con grandi aspettative, potrebbe essere il momento più significativo della sua avventura biancoceleste.

Prima la maglia da titolare, poi i gol e la fiducia dell’allenatore. Adesso anche la possibilità di indossare la fascia di capitano: difficilmente, all’inizio della stagione, il danese avrebbe immaginato un cambiamento così rapido.