Napoli Lazio, Allegri ritrova Olivera ma perde Di Lorenzo: emergenza in difesa per gli azzurri

Napoli Lazio, il punto sugli infortunati della squadra di Massimiliano Allegri: Olivera torna ad allenarsi con il gruppo, mentre Di Lorenzo deve fermarsi per una lesione muscolare. Le ultime novità verso il big match

Il Napoli si avvicina alla sfida contro la Lazio con diversi problemi di formazione, soprattutto nel reparto arretrato. Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata, ma nelle ultime ore ha ricevuto almeno una buona notizia: Mathías Olivera è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe rappresentare una soluzione in più per la difesa. Decisamente meno incoraggiante la situazione di Giovanni Di Lorenzo, alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà a saltare anche i prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro dovrebbe confermare gran parte della formazione utilizzata mercoledì in Champions League contro il Porto. Le condizioni di Olivera, però, potrebbero incidere sulle ultime valutazioni.

Napoli Lazio, Olivera torna in gruppo: Allegri valuta il recupero

La novità più interessante riguarda Olivera, tornato a lavorare insieme ai compagni dopo i problemi fisici accusati nella trasferta contro la Juventus. Il difensore uruguaiano sembrava destinato a rimanere indisponibile anche per il confronto con la Lazio. Il suo rientro in gruppo ha invece riaperto uno spiraglio, sebbene la presenza dal primo minuto sia ancora da valutare.

La rifinitura sarà decisiva per capire se il calciatore abbia recuperato una condizione sufficiente per affrontare una partita di grande intensità.

Allegri, infatti, dovrà considerare non soltanto la disponibilità del giocatore, ma anche la sua capacità di sostenere uno sforzo prolungato senza esporsi a nuovi problemi muscolari. Al momento Vergara resta favorito per una maglia sulla corsia, mentre Olivera rappresenta l’alternativa da monitorare fino alle ultime ore.

Napoli Lazio, Di Lorenzo si ferma: lesione all’adduttore sinistro

La situazione più delicata riguarda Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha riportato una lesione distrattiva dell’adduttore lungo della coscia sinistra durante la partita disputata a Torino contro la Juventus.

Un problema che lo esclude dalla sfida con la Lazio e che, secondo le indicazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, non dovrebbe risolversi durante l’imminente sosta per le Nazionali.

Il recupero richiederà quindi più tempo, con lo staff medico chiamato a seguire l’evoluzione dell’infortunio prima di stabilire quando il difensore potrà tornare a disposizione.

L’assenza di Di Lorenzo pesa particolarmente perché priva Allegri di un giocatore capace di interpretare più compiti nella linea arretrata. Senza il capitano e con Olivera ancora da valutare, il tecnico ha margini ridotti per modificare l’assetto difensivo.

Napoli Lazio, Allegri verso la conferma della difesa a tre

Le condizioni dell’organico sembrano orientare Allegri verso la conferma della difesa a tre, già utilizzata nell’ultimo impegno europeo. Un eventuale passaggio alla linea a quattro appare meno probabile, soprattutto per la carenza di alternative nel ruolo di terzino. Il recupero di Olivera potrebbe offrire una possibilità in più, ma difficilmente l’allenatore prenderà decisioni affrettate dopo un periodo di indisponibilità.

La priorità è evitare ulteriori problemi fisici in un reparto che ha già perso elementi importanti. Per questo motivo, l’ipotesi più concreta resta quella di una formazione molto simile a quella vista contro il Porto, con eventuali modifiche limitate ad alcuni interpreti.

Napoli Lazio, possibili novità a centrocampo: De Bruyne e McTominay possono cambiare posizione

Se in difesa le alternative sono ridotte, qualche soluzione differente potrebbe arrivare nella zona centrale del campo. Una delle possibilità riguarda Scott McTominay, che potrebbe essere impiegato in posizione più avanzata, alle spalle degli attaccanti.

In questo caso Kevin De Bruyne arretrerebbe il proprio raggio d’azione, occupando il ruolo di mezzala. Si tratterebbe di un aggiustamento tattico senza modificare necessariamente l’impianto complessivo della squadra.

Rimane inoltre da considerare l’opzione Noa Lang, che potrebbe offrire caratteristiche differenti nella fase offensiva. Allegri prenderà le decisioni definitive dopo l’ultima seduta di allenamento, valutando le condizioni dei giocatori disponibili.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Napoli Lazio, infermeria affollata prima della sfida contro Gattuso

Il quadro degli infortunati condiziona inevitabilmente la preparazione del Napoli, chiamato ad affrontare una Lazio capolista e reduce da un avvio di stagione di altissimo livello. I biancocelesti di Gennaro Gattuso arrivano all’appuntamento con 28 punti, 24 reti segnate e appena otto subite.

Per Allegri, dunque, la gestione delle risorse disponibili assume un peso particolare. Il ritorno di Olivera rappresenta una possibilità concreta per allargare le rotazioni, ma non cancella le difficoltà provocate dalle assenze. La situazione di Di Lorenzo, invece, richiederà pazienza anche oltre la partita contro la Lazio.

L’ultima rifinitura servirà soprattutto a chiarire il dubbio sulla corsia, con Vergara attualmente davanti nelle valutazioni e Olivera ancora alla ricerca della migliore condizione. Il Napoli si prepara così al confronto con la prima della classe con poche possibilità di cambiare uomini, ma con alcune soluzioni tattiche ancora aperte.