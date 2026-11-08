Formazioni ufficiali Napoli Lazio: Gattuso lancia Tavares dal 1′ minuto al Maradona

Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026/2027

Ci siamo quasi! Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra il Napoli di Massimiliano Allegri e la Lazio di Gennaro Gattuso. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara dell’11a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le scelte:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gennaro Gattuso