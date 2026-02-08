Manfredonia: «La squadra di Sarri sta facendo bene. Quando sono andato alla Roma…»

Lionello Manfredonia, ex giocatore della Lazio, ha parlato della situazione della squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri: le sue parole

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Lazio e della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, dalla Lazio alla Juventus. Manfredonia, parlando della sua infanzia, ha sottolineato come il club biancoceleste sia stato il suo sogno da bambino: «Il club che vedevo come punto d’arrivo e nel quale speravo di arrivare. Il settore giovanile della Lazio era molto curato, sfornava tanti giocatori».

“Tornare a Roma con la Roma? Un passo che dovevo fare”

Nel corso dell’intervista, Manfredonia ha rivelato anche il suo dispiacere per la delusione dei tifosi della Lazio quando decise di tornare nella Capitale, ma con la Roma: «Volevo tornare dalla mia famiglia, dal punto di vista professionale era un passo che non potevo non fare. Ora la squadra di Sarri sta facendo bene. Jucentus? Se Spalletti fosse arrivato prima, forse la stagione sarebbe stata diversa».

