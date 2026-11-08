 Mandas nel post partita: «E' stata una gara difficile, ma penso che avremmo potuto fare di più!»
Home > Hanno Detto > Mandas nel post partita: «E’ stata una gara difficile, ma penso che avremmo potuto fare di più!»
Hanno Detto

Mandas nel post partita: «E’ stata una gara difficile, ma penso che avremmo potuto fare di più!»

Foto autore
Published 2 ore fa il 8 Novembre 2026
By
.
Mg Torino 18/10/2026 - campionato di calcio serie A / Juventus-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Christos Mandas

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Christos Mandas, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Napoli. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«E’ stata una gara difficile ma sono orgoglioso perché giochiamo sempre il nostro calcio. Peccato, potevamo fare di più».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×