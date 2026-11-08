Mandas nel post partita: «E’ stata una gara difficile, ma penso che avremmo potuto fare di più!»

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri
Christos Mandas, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Napoli. Le sue parole rilasciate per DAZN:
«E’ stata una gara difficile ma sono orgoglioso perché giochiamo sempre il nostro calcio. Peccato, potevamo fare di più».
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