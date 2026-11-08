Lazzari nel post partita: «Gattuso è un fenomeno, ha creato qualcosa di bellissimo! Spero di rivedere presto i tifosi»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate a DAZN:

«Io penso che ci prendiamo alla grande questo punto, nessuno si aspettava di fare 9 vittorie e 2 pareggi. Per loro era la partita della vita, peccato perché potevamo segnare di più nel primo tempo, poi loro sono cresciuti nel secondo. Penso sia un punto importante per noi! Il mister quest’anno è stato un fenomeno portando allegria e gioia, vuole sempre attaccare e ha portato tante idee nuove. Tutti sono felici di venire a Formello, Gattuso ha creato un gruppo bello. Saluto e abbracci i tifosi, ieri in stazione è stato bellissimo e spero di rivederli presto».

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