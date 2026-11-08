Gattuso nel post partita: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi! Frattesi? Ci sono pochi giocatori come lui in Europa»

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Era un campo difficile e una squadra forte nonostante le assenze, hanno grandi giocatori! Ai ragazzi ho parlato, c’era un mortorio nello spogliatoio ma gli ho fatto i complimenti per la prestazione; nei primi minuti ci hanno schiacciato. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, capisco che siano delusi ma non era facile fare questa prestazione qui in questo momento. Frattesi è un capaccione, ci sono pochi giocatori come lui in Europa. Lavoriamo per fare questo tipo di cose, ma lui si fissa sul fatto che vuole toccare di più la palla. Taylor nel secondo tempo poteva passarla e Isaksen e non tirare. Noi con queste corse nello spazio potevamo fare gol, ma sono soddisfatto. Noslin è veemente in pressione, è un giocatore importante per noi, è diventato un giocatore più ordinato. Prima non aveva i tempi giusti, oggi penso che lì a sinistra abbia fatto una grande prestazione. La classifica non dobbiamo vederla, ora riposiamo e poi riprendiamo giovedì. Dobbiamo mettere benzina e non guardare nulla, dobbiamo vivere alla giornata perché noi lì in alto non c’entriamo nulla. Abbiamo sofferto sulle transizioni, abbiamo accettato questa situazione, noi ragioniamo partita dopo partita e fare punti».

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