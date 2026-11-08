Isaksen nel post partita: «Sono deluso, oggi potevamo vincere! E’ bellissimo poter essere il capitano di questa squadra»

Gustav Isaksen, capitano della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Felice ma deluso, potevamo vincere ma loro sono una squadra forte! Ambizione? Si, abbiamo fame e un punto non basta per noi, tra pochi giorni magari saremo contenti di questo pareggio. Capitano? Emozioni grandi ed è bellissimo giocare per questa squadra ed essere capitano».

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