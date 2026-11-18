La Lazio di Claudio Lotito è in attesa di sapere se potrà operare o meno in entrata nella sessione invernale di calciomercato! Ecco cosa filtra

Il calciomercato della Lazio potrebbe riservare una svolta importante in vista della sessione invernale del 2027. Quello che fino a poche settimane fa sembrava uno scenario quasi inevitabile, ovvero un nuovo blocco totale delle operazioni in entrata, potrebbe trasformarsi in una situazione meno penalizzante per la società biancoceleste.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito starebbe lavorando da circa due mesi per migliorare i parametri economici del club e ottenere almeno la possibilità di operare a saldo zero. Una prospettiva ancora incerta, ma che potrebbe cambiare la programmazione della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Lotito lavora per evitare il blocco totale: cosa sta succedendo

La situazione finanziaria della Lazio continua a rappresentare uno degli argomenti principali in vista del mercato di gennaio. Dopo gli investimenti effettuati durante l’estate e l’aumento del monte ingaggi, a settembre il rischio di un nuovo stop alle operazioni in entrata appariva particolarmente concreto.

Adesso, però, potrebbe esserci uno spiraglio. Il presidente Claudio Lotito sta portando avanti un lavoro sui conti societari per tentare di evitare lo scenario più restrittivo. L’obiettivo sarebbe ottenere un miglioramento dei parametri economici sufficiente a consentire alla società di effettuare operazioni a saldo zero.

Non si tratterebbe di un mercato completamente libero, ma della possibilità di acquistare nuovi calciatori rispettando i vincoli economici previsti. Un’eventualità che permetterebbe al direttore sportivo Angelo Fabiani di ragionare su possibili rinforzi, pur dovendo fare i conti con limitazioni importanti.

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Verdetto atteso a dicembre: la Commissione deciderà il futuro

Il mese decisivo sarà dicembre 2026, quando è atteso il pronunciamento della Commissione indipendente incaricata di verificare l’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. L’organismo dovrà valutare la situazione contabile della Lazio e stabilire quali restrizioni applicare alla prossima sessione di mercato. Il risultato dipenderà dall’andamento degli indicatori economici sottoposti a verifica.

Intanto, il 17 novembre, la Commissione ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Consob, finalizzato a rafforzare la collaborazione nella vigilanza sulle società sportive professionistiche.

Per il club biancoceleste, dunque, resta aperta una fase di attesa. Il saldo zero rappresenta una possibilità concreta, ma non esiste ancora alcuna comunicazione ufficiale che escluda il blocco totale del mercato.

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Parallelamente al lavoro sui conti, la Lazio avrebbe già predisposto una strategia alternativa per affrontare eventuali limitazioni. Gli agenti avrebbero effettuato diversi sondaggi per valutare l’interesse del mercato nei confronti dei principali giocatori biancocelesti, raccogliendo indicazioni sulle possibili offerte. Si tratterebbe, tuttavia, di un’attività esplorativa, senza che questo implichi necessariamente la volontà di procedere con cessioni immediate.

La posizione della società sarebbe infatti molto chiara: non privarsi dei giocatori più importanti durante la sessione invernale. Una linea che rispetterebbe gli impegni presi con Gennaro Gattuso, intenzionato a mantenere intatta la struttura della squadra per affrontare la seconda parte della stagione.

La vera partita della Lazio, dunque, si giocherà prima di tutto sul fronte economico. Evitare il blocco totale permetterebbe a Fabiani di conservare un margine di manovra sul mercato, mentre una nuova restrizione renderebbe impossibile intervenire in entrata. Sarà il pronunciamento di dicembre a chiarire definitivamente quali possibilità avrà il club capitolino a gennaio.