Mandas al settimo cielo dopo Lazio Verona: esultanza social del portiere – FOTO

Mandas, portiere della Lazio, ha esultato sui propri profili social dopo la vittoria di ieri sera all’Olimpico contro il Verona

Christos Mandas ha blindato la porta della Lazio anche ieri sera nella vittoria per 1-0 contro il Verona targata Mattia Zaccagni. Il portiere, al termine della sfida, ha esultato sui propri profili social.

Il portiere greco, con ogni probabilità, tornerà in panchina dalla prossima gara contro il Monza per far posto al rientrante Ivan Provedel. Il futuro però non è in discussione.