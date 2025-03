Mandas Lazio, il portiere festeggia sui social il rinnovo

Mandas Lazio, il portiere greco dopo la firma del suo rinnovo contrattuale festeggia sui social la stipula del nuovo contratto con un post

Christos Mandas proseguirà la sua avventura con la maglia della Lazio per altre quattro stagioni. Il portiere greco ha rinnovato il suo contratto fino al 2029, per la gioia anche di mister Baroni che potrà contare ancora su di lui anche per il futuro.

L’ex Creta dopo la firma del suo prolungamento con il club biancoceleste, ha pubblicato un bel post doveroso per festeggiare quanto accaduto, rendendo noto anche un bel messaggio a club e tifosi

POST – Sono molto felice per il rinnovo del mio contratto!! Ringrazio la famiglia Lazio per la fiducia. Vorrei anche ringraziare i nostri tifosi per il supporto quotidiano e la forza che mi danno per continuare!! Forza Lazio sempre🩵🩵 2029