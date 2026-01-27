Mandas ringrazie la Lazio: «È stata un’avventura stupenda! Sono arrivato da ragazzino e…»

Christos Mandas, nuovo portiere del Bournemouth, ha parlato ai canali ufficiali del club ringraziando la Lazio. Le sue parole

Il mercato invernale della Lazio segna un addio significativo, ma carico di gratitudine. Christos Mandas è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth, trasferendosi in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il portiere greco, che ha difeso i pali biancocelesti in 33 occasioni, lascia la Capitale per misurarsi con il campionato più prestigioso del mondo.

Come riportato da Onefootball.com, le prime parole del classe 2001 dopo la firma con le “Cherries” sono state un lungo e commosso omaggio agli anni trascorsi a Formello, evidenziando una crescita non solo sportiva ma soprattutto umana.

L’estremo difensore ha dichiarato:

«Sono stato benissimo alla Lazio, sono arrivato come un ragazzino e sono andato via come uomo. Ho fatto davvero tanta esperienza tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. È stata un’avventura stupenda».

LEGGI ANCHE: Maldini: «Sensazioni super positive! Voglio contribuire alla causa biancoceleste. Sarri? Dico questo»

