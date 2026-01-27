Maldini: «Sensazioni super positive! Voglio contribuire alla causa biancoceleste. Sarri? Dico questo»

Daniel Maldini, nuovo attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Daniel Maldini, nuovo attaccante della Lazio, si è raccontato ai canali ufficiali del club biancoceleste. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

IMPRESSIONI – «Sono sicuramente super positive. Sono arrivato oggi, ho sentito subito l’affetto dei compagni e mi sembra di stare come se già conoscessi tutti. Sono super contento e non vedo l’ora di iniziare».

LAZIO – «E’ un passo importante. Vengo da un periodo non semplicissimo, adesso è il momento di tornare e fare vedere le mie qualità, cercare di aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni».

OBIETTIVI – «Mettersi a disposizione, cercare di aiutare il mister e i compagni per raggiungere l’obiettivo primario».

SARRI E DUTTILITA’ – «Abbiamo parlato poco prima, dieci minuti, quando l’ho incontrato. Abbiamo chiacchierato in maniera generale e si vedrà nei prossimi giorni quando giocherò».

LAZIO – «Arriva da un periodo un po’ difficile ma sono convinto che ci sono delle basi per costruire qualcosa d’importante».

AMICIZIA CON ROVELLA – «Nasce da piccolini, lui viveva a Milano. Avevamo delle amicizie in comune, poi siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi ma non siamo mai riusciti a giocare insieme, adesso è capitato e siamo super felici».

CONSIGLI PAPA’ – «Sì, ci parliamo da padre e figlio, mi consiglia e mi aiuta nelle decisioni, ma poi spetta sempre a me decidere. E’ un supporto importante».

STRADA ED ESEMPIO – «E’ un motivo d’orgoglio anche se ancora non ho fatto vedere appieno le mie caratteristiche. Adesso è arrivato il momento giusto».

ANEDDOTO E CALCIATORI – «Negli anni precedenti la Lazio ha sempre lottato, quindi è stata una squadra di livello alto con ambizioni elevate. Si vede dal centro sportivo, dall’ambiente che è un bel posto».

GIOCATORI CHE ISPIRANO – «Sicuramente Nesta! Mister Nesta mi piaceva».

CONFERMA NUMERO 27 – «Ce lo avevo al Milan e al Monza, mi sembra giusto ripeterlo».

TIFOSI – «Non vedo l’ora di iniziare e lottare per loro, la squadra per tutti».

