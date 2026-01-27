Mandas: «Molto felice ed orgoglioso di essere un giocatore del Bournemouth!» – FOTO

Christos Mandas è il nuovo portiere del Bournemouth! L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato le sue prime parole in merito alla nuova esperienza

Nella giornata odierna è arrivata anche l’ufficialità sul fronte portieri. La Lazio ha infatti comunicato la cessione di Christos Mandas al Bournemouth, sancendo l’inizio di una nuova esperienza per il giovane estremo difensore greco in Premier League. Un’operazione che rientra nelle strategie di mercato del club biancoceleste in questa fase finale della sessione invernale.

Calciomercato Lazio, il comunicato ufficiale del club

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, la Lazio ha reso noto che Christos Mandas è stato ceduto a titolo temporaneo al Bournemouth. Il portiere classe 2001 avrà così l’opportunità di confrontarsi con uno dei campionati più competitivi al mondo, accumulando esperienza e minuti in un contesto di alto livello.

Calciomercato Lazio, Mandas saluta e guarda al futuro

Dopo l’annuncio ufficiale, Mandas ha espresso parole di grande felicità per questa nuova tappa della sua carriera tramite il suo profilo Instagram! Vi riportiamo il post in questione di seguito.

