Przyborek Lazio, l’interesse è concreto! Ecco cosa filtra

Przyborek Lazio, il club biancoceleste segue questo interessante prospetto in forza al Pogon Szczescin: l’interesse è concreto

Il calciomercato della Lazio sta vivendo ore di frenesia assoluta. La società biancoceleste sembra aver rotto gli indugi, decisa a ringiovanire drasticamente la rosa e a regalare innesti di qualità internazionale al proprio allenatore. Dopo aver finalizzato le operazioni per Taylor e Ratkov, la giornata odierna ha segnato un punto di svolta con le ufficialità di Motta e Daniel Maldini, colpi che testimoniano la volontà di investire su profili tecnici e di prospettiva.

Tuttavia, come riportato dal portale specializzato gianlucadimarzio.com, il club capitolino non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. I radar di Formello si sono spostati con decisione verso l’estero, tra la Spagna e la Polonia, per assicurarsi i campioni di domani.

Non solo Arnau Martinez: la Lazio punta tutto Przyborek

Mentre proseguono spediti i contatti per il terzino del Girona, Arnau Martinez, la vera sorpresa di queste ore risponde al nome di Adrian Przyborek. Il forte interesse della Lazio per il giovane trequartista è stato anticipato dal giornalista polacco Tomasz Włodarczyk e successivamente confermato dall’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini.

Adrian Przyborek, classe 2007, è attualmente in forza al Pogon Szczescin ed è unanimemente considerato uno dei gioielli più lucenti del calcio polacco. Nonostante la giovanissima età, il talento di Danzica ha già mostrato doti fuori dal comune, attirando l’attenzione dei principali scout europei. La Lazio, però, sembra aver bruciato la concorrenza, muovendosi in anticipo per bloccare il ragazzo prima che il suo valore di mercato possa schizzare alle stelle.

Chi è Adrian Przyborek, il gioiello polacco che ha stregato la Capitale

Secondo gianlucadimarzio.com, il club biancoceleste avrebbe mostrato un interesse estremamente concreto, avviando i dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione. L’idea è quella di inserire Adrian Przyborek in un progetto di crescita graduale, magari aggregandolo inizialmente alla prima squadra per permettergli di imparare dai compagni più esperti, seguendo le orme di altri talenti dell’Est Europa che a Roma hanno trovato la propria consacrazione.

