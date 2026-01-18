Mandas Bournemouth, trattativa ben avviata! I dettagli della formula

Mandas Bournemouth, la trattativa tra gli inglesi e la Lazio è ben avviata e sono da limare i dettagli: il punto sulla formula

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di profonda trasformazione, soprattutto sul fronte delle uscite. In queste ore febbrili di gennaio, l’attenzione è tutta rivolta al futuro di Christos Mandas, il giovane portiere greco che ha scalato le gerarchie biancocelesti ma che ora sembra destinato a spiccare il volo verso la Premier League.

Mandas al Bournemouth: il sì che sblocca il mercato

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane talento ellenico avrebbe già dato il proprio gradimento totale al trasferimento in Inghilterra. Il richiamo della Premier League e del progetto tecnico del Bournemouth ha convinto Mandas a tentare l’avventura oltremanica, nonostante il forte legame con la piazza romana. La trattativa è ormai entrata nel vivo: il direttore sportivo Angelo Fabiani sta limando gli ultimi dettagli con i dirigenti delle “Cherries” per chiudere un’operazione che garantirebbe alla Lazio una plusvalenza record.

Le cifre dell’affare Mandas al Bournemouth

I contorni economici dell’operazione iniziano a delinearsi in modo chiaro. La formula dell’accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un obbligo di riscatto già fissato a 14 milioni. Un pacchetto complessivo da 17 milioni di euro che soddisfa pienamente le richieste di Claudio Lotito, il quale aveva prelevato l’estremo difensore dall’OFI Creta per poco più di un milione. Sebbene l’affare sia stato avviato con decisione e i presupposti per la fumata bianca ci siano tutti, l’operazione non è ancora stata perfezionata formalmente, ma la strada appare ormai spianata.

