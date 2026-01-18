Romagnoli Al Sadd, Mancini in pressing sul difensore! Pronto un ricco triennale: i dettagli

Romagnoli Al Sadd, continua il pressinge dei qatarioti sul difensore della Lazio: pronto un ricco triennale. I dettagli

Il calciomercato della Lazio entra in una fase rovente, con i petrodollari del Qatar che minacciano la stabilità della difesa biancoceleste. Al centro dell’intrigo c’è Alessio Romagnoli, il pilastro della retroguardia biancoceleste, finito nel mirino di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Al Sadd avrebbe rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale, mettendo sul piatto cifre che definire faraoniche sarebbe riduttivo.

La tentazione dell’Al Sadd per il leader biancoceleste

Dietro questa offensiva di mercato si muove l’ombra di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale, oggi alla guida della compagine qatariota, ha individuato nell’ex Milan il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il pressing del “Mancio” si è fatto asfissiante nelle ultime ore: per convincere il numero 13 laziale a trasferirsi a Doha, sarebbe già pronto un contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un ingaggio che raddoppierebbe quasi l’attuale stipendio percepito nella Capitale, una proposta che costringe inevitabilmente il calciatore e il suo entourage a una profonda riflessione.

Mancini chiama e l’Al Sadd accelera i tempi

La situazione contrattuale di Alessio Romagnoli alla Lazio è un elemento chiave di questa vicenda. Legato al club di Claudio Lotito fino al 2027, il centrale sta vivendo una fase di stallo riguardo al possibile adeguamento del contratto. Questa incertezza ha offerto il fianco alle ambizioni dell’Al Sadd, che punta a chiudere l’operazione per regalare a Roberto Mancini un rinforzo di caratura internazionale. La stima tra l’allenatore jesino e il difensore è nota dai tempi dell’azzurro, e questo legame diretto potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare un affare che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.

Il muro della Lazio contro l’Al Sadd

Nonostante le sirene mediorientali, la posizione della società capitolina resta ferma. Per la Lazio, privarsi del proprio leader difensivo a metà stagione rappresenterebbe un danno tecnico incalcolabile. Tuttavia, di fronte a un’offerta fuori mercato, il presidente biancoceleste potrebbe vacillare. Il braccio di ferro è appena iniziato: da un lato la potenza economica qatariota guidata da Mancini, dall’altro la volontà del club romano di non smantellare l’ossatura della squadra. Le prossime settimane diranno se il cuore laziale di Romagnoli basterà a respingere l’assalto dorato proveniente dal deserto.

