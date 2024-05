Mandas a LSC: «Sono molto felice della vittoria e del clean sheet. Dobbiamo continuare così»

Mandas a LSC: «Sono molto felice della vittoria, del clean sheet. Dobbiamo continuare così». Le parole del portiere

Al termine di Lazio Empoli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Mandas:

PAROLE– «Oggi è importante per noi, sono molto felice della vittoria, del clean sheet, dobbiamo continaure così. Parata più difficile? Nel primo tempo, ma sono tutte parate importanti al fine della vittoria, questo è importante. Quanto sono migliorato? Lavoro tutti i giorni, nulla è cambiato, è importante allenarsi per far vincere la squadra».