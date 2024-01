Mancini svela: «Ho chiamato Eriksson, è stato lui a confortare me»

Mancini, l’ex ct azzurro racconta di una chiacchierata avuta con Eriksson il quale ha sconvolto il mondo del calcio con il suo annuncio

A sconvolgere in queste ultime ore il mondo del calcio e in particolare i tifosi della Lazio, è stato il terribile annuncio di Eriksson il quale ha informato che ha il cancro . Ai microfoni del Messaggero, Mancini ex calciatore biancoceleste ai tempi di quando lo svedese allenava a Roma, racconta di questa telefonata avvenuta tra i due

MANCINI – Mai una polemica, mai una caduta di stile, mai un intervento fuori dalle righe. Non so dove riesca a trovare questa forza, sta lottando come un leone anche se mi ha confermato che la sua vita ha già un limite segnato. Parla di un anno, forse anche meno, ma io ci spero e ci credo. Sven è un uomo incredibile, è stato lui a confortare me