Mancini sulla visita all’Ospedale: «Questi bambini ci insegnano a lottare!»

Roberto Mancini ha parlato a margine dell’evento all’Ospedale Bambino Gesù

Sono degli eventi che fanno bene al cuore, questo è certo. Roberto Mancini, ai margini dell’evento andato in scena all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è intervenuto parlando di questa esperienza. Ecco le parole del CT della Nazionale italiana.

MANCINI – «Siamo qua per portare un po’ di sollievo, ci sono bambini che finalmente vedono i loro idoli da vicino, per loro momento è un indimenticabile. Di questa giornata mi resta dentro la gioia dei bambini che sono qui e sono felici, nonostante tutto: è un insegnamento, qualsiasi cosa succeda bisogna sempre essere felici. Quando vedi cose così, ti viene da chiederti il perché accada. Questi bambini ci insegnano a lottare, vedere loro così piccoli avere voglia di lottare ci deve dare la spinta per migliorare ogni giorno. La Nazionale deve essere questo, è soprattutto dei bambini che sognano un giorno di arrivarci», conclude così Mancini.