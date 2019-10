Il Kosovo ha vinto di misura nell’amichevole contro Gibilterra

Terminata da poco l’amichevole tra Kosovo e Gibilterra, la Nazionale di Valon Berisha ha trionfato per 1-0. Il centrocampista della squadra capitolina è stato schierato fin dal primo minuto per essere poi sostituito al 63′ da Voca poco prima del gol della vittoria. Opaca la prestazione dell’ex Salisburgo che, però, non riesce ancora a replicare con la maglia della Lazio le belle prove mostrate con la Selezione kosovara.