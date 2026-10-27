Malesani incorona Gattuso: «Il capitano vero è lui, si merita di stare lassù con la sua Lazio!»

Lazio, Alberto Malesani elogia il lavoro di Gennaro Gattuso e sottolinea il ruolo fondamentale dell’allenatore biancoceleste nella crescita della squadra

La Lazio continua a raccogliere consensi grazie all’ottimo avvio di stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il percorso della formazione biancoceleste, protagonista nelle zone più alte della classifica di Serie A, non è passato inosservato agli occhi degli addetti ai lavori. Tra coloro che hanno voluto sottolineare i meriti dell’allenatore calabrese figura anche Alberto Malesani, che ha espresso parole di grande apprezzamento nei suoi confronti.

L’ex allenatore, intervenuto in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato brevemente il momento della squadra capitolina, soffermandosi soprattutto sulla personalità e sulla capacità di leadership del tecnico.

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Lazio, Malesani esalta Gattuso: «Il capitano vero della Lazio di oggi è lui»

Nel corso dell’intervista, Alberto Malesani ha risposto a una domanda relativa alle squadre che occupano le prime posizioni della classifica. L’ex tecnico ha scelto di concentrarsi proprio sulla Lazio e sul contributo di Gennaro Gattuso, individuando nell’allenatore uno dei principali protagonisti dell’attuale momento biancoceleste.

«Le dico, in un solo flash, che sono contento per Rino: oggi Gattuso è proprio centrato per la situazione che vive la Lazio. Lui si mette tutto sulle proprie spalle forti e va. Il capitano vero della Lazio di oggi è lui, si merita di stare lassù». Parole significative, che testimoniano la considerazione di Malesani nei confronti del collega e del lavoro portato avanti sulla panchina capitolina.

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La personalità di Gattuso al centro delle parole di Malesani

Uno degli aspetti più interessanti delle dichiarazioni di Malesani riguarda la capacità di Gattuso di assumersi le responsabilità nei momenti più delicati.

L’ex allenatore ha infatti sottolineato come il tecnico biancoceleste rappresenti una figura particolarmente adatta alla situazione attraversata dalla società capitolina. Un giudizio che va oltre i risultati ottenuti sul terreno di gioco e mette in evidenza soprattutto le qualità caratteriali dell’allenatore.

La posizione occupata dai biancocelesti nelle zone nobili della classifica alimenta l’entusiasmo intorno alla squadra, ma impone anche di mantenere alta la concentrazione per dare continuità ai risultati.

Le parole dell’ex allenatore evidenziano soprattutto un concetto: il contributo di un tecnico non si misura esclusivamente attraverso le scelte tattiche, ma anche nella capacità di trasmettere sicurezza, assumersi responsabilità e diventare un riferimento per i propri calciatori.