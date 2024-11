Maldini Lazio, la rivelazione di Di Marzio: «Per le italiane può essere più facile acquistarlo. C’è quella clausola»

Maldini Lazio, la rivelazione di Di Marzio sul giocatore accostato anche ai biancocelesti: ecco che cosa ha dichiarato

Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport, ha parlato di Daniel Maldini, attaccante del Monza accostato anche al calciomercato Lazio e che potrebbe tornare di attualità anche per i biancocelesti. Ecco cosa ha dichiarato.

LE PAROLE – «È stato ceduto per 0 euro, titolo gratuito. Il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita. Non ci sono prelazioni o opportunità di pareggiare offerte. Ci sono due clausole rescissorie: 15 milioni per l’estero e 12 milioni per una squadra italiana».