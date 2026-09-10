Hanno Detto
Immobile capo delegazione dell’Under 16, la carica di Malagò: «Esempio autentico per i ragazzi»
Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso entusiasmo per la nomina di Immobile come nuovo capo delegazione
La nomina di Ciro Immobile a capo delegazione della Nazionale Under 16 rappresenta un passaggio chiave per la valorizzazione dei giovani azzurri. L’ex bomber e bandiera della Lazio si prepara a trasmettere tutta la sua esperienza alle nuove leve del movimento calcistico italiano.
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Le parole di Malagò su Ciro Immobile
A fare chiarezza sulle ragioni di questa decisione è stato il presidente Giovanni Malagò. Attraverso le sue dichiarazioni riportate sui canali ufficiali della FIGC, il numero uno dello sport italiano ha sottolineato la grande rilevanza simbolica ed educativa dell’ingaggio dell’ex attaccante azzurro.
L’impatto di Ciro Immobile sulla selezione Under 16
Nel suo discorso, Malagò ha rimarcato come l’ex capitano biancoceleste rappresenti un modello ideale per il settore giovanile: «Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole».
La missione formativa di Ciro Immobile in azzurro
Il compito affidato al neo-dirigente andrà ben oltre il solo supporto tecnico, puntando alla crescita umana dei giovani calciatori. Come evidenziato da Malagò, l’esperienza del campione sarà determinante: «A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia».
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