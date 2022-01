Luiz Felipe, controlli in Paideia per il difensore – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Controlli in Paideia per Luiz Felipe, fresco di convocazione in Nazionale per lo stage in quel di Coverciano

Per Luiz Felipe questi sono senza alcun dubbio giorni caldi e importanti. Si attendono novità sul fronte rinnovo di contratto, mentre il difensore è stato convocato da Mancini per lo stage che si svolgerà in questi giorni in quel di Coverciano.

E intanto, forse proprio in vista di questo impegno, il centrale si è recato in clinica Paideia per alcuni controlli.

Non resta che attendere eventuali chiarimenti sul fatto se l’italo-brasiliano sia alle prese con qualche problema fisico.