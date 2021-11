Luiz Felipe: «Alla Salernitana ho imparato tanto. Voglio crescere ancora»

Luiz Felipe – nel match program della vigilia – ha parlato della gara contro la Salernitana e del suo passato in granata

Alla vigilia della gara contro la Salernitana, Luiz Felipe ha analizzato il momento della squadra per il canonico match program della vigilia. Ecco le parole del difensore ai microfoni ufficiali:

GARA – «Mi aspetto una gara difficile perché in Serie A non esistono vittorie scontate però giochiamo in casa e vogliamo vincere. Siamo concentrati al 100% e vogliamo vincere. Alla Salernitana sono cresciuto molto, è stato il mio primo anno in Italia. Ho imparato molte cose del calcio italiano da mister Sannino. Un brasiliano quando arriva in Italia all’inizio fa sempre fatica ma lui mi ha aiutato da subito».

CRESCITA PERSONALE – «Sto crescendo partita dopo partita ma devo ancora migliorare tanto. Sto facendo bene, devo continuare così. Penso anche di poter fare più gol, l’ultimo l’ho realizzato contro la Juventus in casa nel dicembre 2019, poi mi hanno tolto quello contro il Borussia Dortmund lo scorso anno (ride, ndr). (i alleniamo molto sulle palle inattive, sono importanti».

IMMOBILE – «Ciro ha sempre segnato molto, fin dal suo primo anno alla lazio. Sono contento che abbia battuto il record di gol di una leggenda come Silvio Piola. Spero di poterlo aiutare a centrare tanti altri record».