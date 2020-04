Calciomercato Lazio, interesse per Luis Suarez del Saragozza

Dalla Spagna arrivano voci di mercato che vedrebbero la Lazio interessata all’attaccante attualmente in forza al Saragozza

Ad eccezione di grandi ribaltoni, la Lazio parteciperà alla prossima edizione della Champions League.

Per questo la rosa ha bisogno di nuovi innesti andando a rinforzare alcuni reparti carenti, come l’attacco o la difesa. Tare è già al lavoro e sembrerebbe essere sulle tracce di Luis Suarez, attualmente al Saragozza. El Periodico de Aragon riporta un sondaggio della dirigenza biancoceleste per l’attaccante che è in prestito in Spagna ma chi detiene il suo cartellino si trova in Inghilterra (Watford ndr). La squadra di Inzaghi ha bisogno di una pedina in più nel reparto offensivo, soprattutto con una competizione in più da giocare. Vedremo se il DS deciderà di puntare sul colombiano.