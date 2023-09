Luis Alberto punge il ct della Spagna: «Non mi convoca? Evidentemente non gli piaccio»

Luis Alberto, lo spagnolo in conferenza stampa pre Atletico Madrid si è espresso riguardo il ct della Spagna

In conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio casalingo contro l’Atletico Madrid, Luis Alberto si è espresso riguardo il ct della Spagna e la mancata convocazione

PAROLE – Non ci penso, giocare per il mio Paese è importante. Sono a disposizione, ma non ci penso perché è una cosa che toglie energie. Ci pensa il mister alla lista, si vede che non gli piaccio, ce ne sono tanti forti in Nazionale. Ce ne sono 10-12 nel mio ruolo. Io devo fare prima bene qua, poi si vedrà