Luis Alberto a Sky: «Non meritavamo il vantaggio. Poco da dire, pensiamo alla prossima»

Luis Alberto ha parlato a Sky Sport dopo il match tra Fiorentina e Lazio: le dichiarazioni del giocatore dei biancocelesti

Ai microfoni di Sky, prima di Fiorentina-Lazio, è intervenuto Luis Alberto.

COSA E’ SUCCESSO – «Non so che dire. E’ una partita in cui non meritavamo di stare 0-1 dopo il primo tempo, siamo stati fortunati. Nel secondo non abbiamo approfittato del contropiede, dove abbiamo preso gol da soli praticamente».

COSA STA MANCANDO – «La Lazio non deve perdere tante partite. Oggi era importantissima per la classifica, non abbiamo saputo vincerla. Il calcio è così, se sbagli troppo paghi. Abbiamo pagato, non siamo stati all’altezza della partita. Non voglio parlare tanto, pensiamo alla prossima».

LA LAZIO NON RIMONTA – «Non è un bel dato. Mancano 13/14 partite, dobbiamo migliorare tanto. Non molliamo altrimenti sarà dura in questi mesi, però è vero che la classifica è difficile. Dobbiamo essere più squadra, parlare di meno e allenarci di più».

PROSSIME GARE – «Se pensiamo al Bayern Monaco siamo fuori di testa. Dobbiamo pensare al Milan, se non vinciamo arriveremo al Bayern con la testa chiusa. Speriamo di fare una buona partita venerdì, a recuperare tanti giocatori, specialmente a centrocampo. Giocheremo davanti alla nostra gente che non merita questa Lazio».