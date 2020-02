Luis Alberto, molto di più di un mago: oltre 1.000 i passaggi positivi

Luis Alberto, tutti i numeri dello spagnolo: oltre 1.000 i passaggi, sono solo 196 quelli non andati a buon fine

Semplicemente Il Mago. I numeri dello spagnolo in questa stagione sono da record. Prestazioni sempre di altissimo livello come dimostrano le ultime due gare contro Verona e Parma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oltre 1.000 passaggi positivi, soltanto 196 quelli non andati a buon fine. Numeri grandissimi per lo spagnolo e chissà che non possano aprirgli di nuovo la porta della nazionale.