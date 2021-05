Luis Alberto, meno assist e più gol. Ne risente anche Immobile

Meno assist, più gol. La stagione di Luis Alberto evidenzia un cambiamento dei numeri: il dato sul giocatore spagnolo

Meno assist ma più gol. È questa la realtà che evidenziano i numeri stagionali di Luis Alberto, che rispetto agli anni passati ha fornito meno passaggi vincenti ma segnato di più. Sono infatti 9 – a 4 gare ancora rimanenti – i gol messi a segno dal Mago in stagione. Lo scorso anno ne aveva segnati 6. Un miglioramento importante, dunque, ma lo spagnolo non si ferma qui: nel 2017/2018 ne aveva segnati 11 e vuole raggiungere quel suo record personale.

Tuttosport, poi, sottolinea come siano invece calati gli assist e di conseguenza anche le reti di Ciro Immobile: 19, addirittura 17 in meno dello scorso anno (mancano ancora 4 gare). Una stagione importante, dunque, per il Mago, ma non è da escludere che possa essere lui il big sacrificato sul mercato.