Luis Alberto, è già tempo di ricominciare: lo spagnolo al lavoro con il preparatore – VIDEO

Sul proprio profilo Instagram, Luis Alberto ha pubblicato alcuni video che lo ritraggono mentre sta lavorando con il preparatore personale

Manca sempre meno alla ripresa degli allenamenti in casa Lazio. Il nove luglio, dopo le consuete visite d’idoneità, la squadra sarà pronta per incontrarsi in quel di Formello ed iniziare a lavorare in vista della prossima stagione. Per tanti giocatori, però, le vacanze sono già finite, o meglio, la preparazione è già iniziata. Luis Alberto, per esempio, mentre continuano a circolare voci relative al suo futuro e ad un ipotetico trasferimento, si sta allenando in questi giorni insieme al preparatore personale Ruben Pons Aliaga. Lo testimonia il post pubblicato dallo spagnolo sul proprio profilo Instagram: «Preparazione».