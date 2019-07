Calciomercato Lazio, il Siviglia ancora sulle tracce di Luis Alberto: i dettagli

Calciomercato Lazio, il Siviglia non molla Luis Alberto e prepara la sua offerta

Calciomercato Lazio – Il Siviglia è ancora sulle tracce di Luis Alberto. Lo spagnolo vorrebbe restare ancora nella Capitale, ma un’eventuale offerta ufficiale da parte del club andaluso lo farebbe sicuramente vacillare. L’arma in più per il Siviglia in questo momento è Lopetegui, che ha già allenato Luis Alberto ai tempi della Nazionale spagnola. Il fantasista in questi giorni durante le diverse interviste non ha mai nascosto il suo amore per il Siviglia e non ha escluso un eventuale approdo in terra iberica già in questa sessione di mercato. Allo stesso tempo però Inzaghi ha chiesto alla dirigenza che almeno uno tra Luis Alberto e Milinkovic resti alla Lazio.

IL SIVIGILIA CI PROVA – Come riporta Il Tempo, durante lo scorso weekend c’è stato un contatto tra l’agente del calciatore e il club spagnolo: anche il ritorno di Monchi a Siviglia potrebbe rappresentare un fattore importante per la trattativa. In pochi lo conoscono come lui, trovare l’intesa non dovrebbe essere difficile. Molto più complicata invece quella con la Lazio. Il club capitolino non intende fare sconti e la valutazione del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Difficle che Lotito faccia un passo indietro anche perché il contratto del numero dieci scade nel 2022, lo ha prolungato poco più di un anno fa. Nonostante tutto faccia pensare alla permanenza, il futuro dell’ex Liverpool resta in bilico.