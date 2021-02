Il centrocampista brasiliano ha frequentato un corso presso il Johann Cruyff Institute per il business nel mondo del calcio

Ieri sera ha dato prova ancora una volta della sua forza e della sua incredibile solidità, bloccando le ripartenze del Cagliari e proteggendo dal centrocampo la difesa della Lazio. Stiamo parlando, ovviamente, di Lucas Leiva, centrocampista brasiliano classe 1987. Il giocatore è uno degli uomini più importanti della squadra di Simone Inzaghi e ieri è stato fondamentale per la conquista della sesta vittoria consecutiva. A questi livelli, potrà continuare a giocare ancora per parecchio tempo.

Tuttavia, nonostante il chiodo per i suoi scarpini sia ancora nel buio di un cassetto, Lucas Leiva ha già iniziato a prepararsi per il futuro: infatti, sta studiando da dirigente. Il brasiliano ha seguito un corso di Football Business presso il Johann Cruyff Institute ed ha espresso sui social la sua soddisfazione. «Felice di aver concluso questo splendido corso» sono state le parole sul proprio profilo Instagram. Per il momento, però, Inzaghi ha ancora bisogno di lui in mezzo al campo.