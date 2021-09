Salvate il soldato Lucas Leiva: Cataldi in soccorso del brasiliano

Lucas Leiva sembra già in debito d’ossigeno: il lavoro chiesto da Sarri è molto dispendioso, sale l’idea Cataldi regista

Salvate il soldato Lucas Leiva. L’analisi del Messaggero sul regista brasiliano non lascia spazio a dubbi: il lavoro richiesto da Sarri all’ex Liverpool ha già fiaccato la sua condizione fisica nonostante le sole cinque partite giocate in stagione. Tanto campo da coprire e la sensazione che Lucas vada maggiormente protetto per permettergli di esprimere al meglio il suo calcio fatto di geometrie e ordine.

Aldilà di questo aspetto che certamente merita una riflessione, un altro dato da sottolineare è la mancanza di una vera e propria alternativa al brasiliano. Il mercato non ha regalato valide alternative (Basic è più una mezzala) ed è per questo che sta prendendo quota la soluzione interna, ovvero quella relativa a Danilo Cataldi. L’italiano è entrato benissimo contro il Cagliari firmando anche la rete del definitivo 2-2 e sembra il più adatto ad adattarsi in quella posizione. Sarri potrebbe dargli una chance davanti alla difesa già col Torino nella gara di giovedì.