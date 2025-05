Lotta Champions, Turci: «È tutto aperto, certo il match tra la Juventus ed il Bologna la vedo come una finale»

Lotta Champions, Turci dice la sua sulla corsa al quarto posto in queste ultime settimane di campionato: il commento del giornalista

La Lazio è compresa a pieno titolo nella lotta Champions insieme a diverse squadre come Juventus, Roma e Bologna. A commentare questo rush finale è stato Tommaso Turci, giornalista e bordocampista Dazn, ai microfoni di InterNews24. Ecco le sue dichiarazioni

«L’Atalanta ha un margine importante ed è già abbastanza avviata verso la Champions League. Le due squadre che stanno meglio sono Bologna e Roma, anche se la Juventus ci ha dimostrato che ogni tanto riesce a tirare fuori qualche risorsa, qualche energia e magari lo farà anche in questo finale. È tutto aperto, certo la sfida di domenica sera tra i bianconeri ed il Bologna la vedo come una finale: con una vittoria, la squadra di Tudor si può avviare verso la conquista di un quarto posto anche per inerzia positiva, se non dovesse vincere sarebbe complesso.»

