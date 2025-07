Lazio, come stanno Zaccagni e Patric: quell'indiscrezione dal ritiro potrebbe far sperare! - Lazio News 24

Lazio, Zaccagni e Patric verso il rientro: il ritiro entra nel vivo a Formello. La situazione attuale attorno ai biancocelesti

A Formello si respira aria di ripartenza, e la Lazio si divide tra chi è già a pieno ritmo sotto la guida di Maurizio Sarri e chi, come Zaccagni e Patric, sta completando il percorso di recupero fisico. I due calciatori, fondamentali nello scacchiere biancoceleste, al momento lavorano a parte, seguendo un programma personalizzato in attesa di potersi aggregare al gruppo.

La Lazio ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione, ma il vero ritiro prenderà slancio dopo questa prima fase, in cui Sarri sta lavorando con i giocatori disponibili. Tra assenti per infortunio e operazioni recenti, non mancano i volti noti impegnati in percorsi individuali. Il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è uno di questi. Dopo aver lottato per mesi con una fastidiosa pubalgia, il numero 20 della Lazio è stato sottoposto a fine giugno a un intervento chirurgico mininvasivo. Ora è nel pieno del protocollo di riatletizzazione graduale, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione del mister.

Anche Patric, difensore spagnolo ormai veterano della Lazio, è ai box. La sua assenza dal campo dura da marzo, a causa di un’operazione alla caviglia destra effettuata in Spagna. Il problema riguardava l’instabilità dei tendini peronieri, che lo aveva costretto a fermarsi prematuramente nella passata stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il programma per entrambi prevede in questi giorni sessioni in palestra, fisioterapia, piscina e corsa leggera.

La Lazio, intanto, continua il suo lavoro quotidiano a Formello, con Sarri che punta a costruire fin da subito una squadra solida, nonostante i limiti attuali sul fronte del calciomercato. Il ritorno a pieno regime di Zaccagni e Patric sarà fondamentale per dare profondità e qualità alla rosa. Entrambi rappresentano pedine importanti per la struttura tattica di Sarri, che ha sempre valorizzato la loro duttilità e affidabilità.

I prossimi giorni saranno decisivi per valutare i tempi di recupero definitivi, ma a Formello c’è ottimismo: la Lazio è pronta a riaccogliere due elementi chiave, nella speranza che il gruppo possa essere presto al completo per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa.