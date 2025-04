Lotito senza filtri: «Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore»

Lotito, il presidente della Lazio, ha espresso parole di grande stima e fiducia nei confronti del centravanti Isaksen: le sue parole

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta lavorando molto per mettere la propria squadra nelle migliori condizioni possibili per competere in Serie A e in Europa League. Il patron degli aquilotti ha predisposto diverse condizioni favorevoli per la trasferta della sua squadra in Norvegia contro il Bodo e ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida di Serie A contro l’Atalanta sulle pagine de “Il Messaggero“. È qui che ha espresso alcune parole sul proprio tecnico e sul proprio attaccante Gustav Isaksen.

BARIONI – «Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto».

ISAKSEN – «Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco».