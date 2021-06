Lotito punge Inzaghi: «Accordo? A me basta una stretta di mano, ad altri...»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito continua a pungere Simone Inzaghi anche in Campidoglio dopo l’addio: ecco le sue parole

Non ha ancora digerito l’addio di Simone Inzaghi il presidente della Lazio Claudio Lotito. Nelle sue dichiarazioni in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women, infatti, il patron biancoceleste ha continuato a pungere il tecnico appena accasatosi all’Inter con una battuta. Ecco le sue parole.

«Sulla questione dell’allenatore non so cosa succederà. Come si dice: “Verba volant, scripta manent”. Per me, comunque, gli accordi si fanno anche solo con una stretta di mano, per altri no».